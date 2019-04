Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handys entwendet

Polizei sucht Zeugen

Geilenkirchen-Erkelenz (ots)

Am 23. April (Dienstag) betraten gegen 10.10 Uhr zwei junge Männer ein Elektrogeschäft an der Haihover Straße in Geilenkirchen. Sie gingen zielstrebig auf zwei Handys der Marke Apple zu und rissen diese von ihrem Sicherungskabel ab. Anschließend flüchteten sie aus dem Geschäft und weiter zu Fuß in Richtung Bahnhof. Beide Täter waren junge Männer, einer trug eine schwarze Hose und ein weißes T-Shirt, der andere eine Kappe. Beide hatten schwarze Haare. Wer hat die Diebe gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Auch in Erkelenz ereignete sich am 20. April (Samstag) ein ähnlicher Vorfall. Zwei männliche Täter betraten gegen 10.05 Uhr, ein Handygeschäft an der Brückstraße. Einer von Ihnen riss ein Handy samt Sicherung aus der Halterung und beide liefen zu Fuß davon. Einer der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und schlank. Er trug eine blaue Jeans, eine grüne Steppjacke und eine schwarze Schirmmütze auf dem Kopf. Der zweite Täter war zirka 175 Zentimeter groß, ebenfalls schlank und 16 bis 18 Jahre alt. Er war mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Jacke mit grauer Kapuze und einem schwarzen Basecap bekleidet. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen, die die Täter gesehen haben oder die Hinweise zu ihrer Identität geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0.

