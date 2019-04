Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in Wohnhaus

Hückelhoven-Doveren (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Wohnhaus an der Straße Auf dem Kamp am Montag, 22. April, gegen 14.35 Uhr, in Brand. Das Feuer breitete sich über das gesamte Gebäude aus, so dass erheblicher Schaden entstand. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Das Haus ist nicht bewohnbar. Auch der Dachstuhl des nebenstehenden Hauses fing Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Da die Ursache für das Ausbrechen des Feuers noch nicht geklärt werden konnte, hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

