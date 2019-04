Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Garage an Zeltplatz aufgebrochen

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Aus einer Garage am Zeltplatz an der Annastraße entwendeten bislang unbekannte Täter einen Kompressor. Um an ihre Beute zu gelangen, flexten sie das Garagentor sowie die Tür eines Schuppens auf. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (20. April) und Montag (22. April).

