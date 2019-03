Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wegberg (ots)

Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Wegberg befuhr am 8. März (Freitag) gegen 0.45 Uhr mit seinem Motorrad der Marke BMW die Bahnhofstraße aus Richtung der Straße Im Ländchen kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus bislang nicht geklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Er rutschte mit seinem Zweirad zirka 50 Meter über die Fahrbahn und blieb am Kreisverkehr zur Straße Am Bahnhof liegen. Trotz seiner Verletzungen begab er sich dann zu seiner Wohnanschrift und verständigte von dort aus den Rettungsdienst. Dieser brachte ihn mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wo er aufgrund seiner Verletzungen stationär verblieb. Da der Verdacht besteht, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls unter der Einwirkung von Alkohol oder Drogen gestanden haben könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten fertigten eine Anzeige gegen ihn.

