POL-HS: Tür gegen Fahrzeug gestoßen und Frau beleidigt/ Polizei sucht Zeugen

Wegberg (ots) - Am Freitag, 30. November, stieg gegen 17.10 Uhr eine 40-jährige Frau aus Wegberg mit ihrer Tochter in ihren Pkw, den sie auf dem Parkplatz eines Reiterhofs an der Arsbecker Straße abgestellt hatte, ein. Nachdem sie im Wagen saßen, vernahmen sie einen Schlag gegen die Beifahrerseite ihres Pkw. Offensichtlich hatte der Fahrer eines neben ihnen parkenden Pkw Audi TT seine Fahrertür gegen ihren Wagen gestoßen. Als die Wegbergerin ausstieg, um den Mann darauf aufmerksam zu machen, habe dieser geäußert, dass sie zu nah an seinem Fahrzeug geparkt habe. Die Frau versuchte in der Dunkelheit mit ihrem Handy zu leuchten, um nachzusehen, ob ein Schaden entstanden war. Nachdem sie nichts erkennen konnte, machte sie ein Foto vom Kennzeichen des Audi. In dieser Situation kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem unbekannten Fahrer. Dieser beleidigte die Frau im Zuge des Streits und fuhr dann davon. Ein Schaden am Fahrzeug der Frau entstand offenbar nicht, sie erstattete jedoch Anzeige wegen der Beleidigung bei der Polizei. Zur Klärung des Vorfalls suchen die Beamten nun Zeugen. Wer hat die Situation beobachtet? Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.

