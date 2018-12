POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Erkelenz (ots) - Auf der Nordpromenade ereignete sich am 30. November (Freitag), gegen 19 Uhr, ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mann aus Hückelhoven kam aus einem Friseurgeschäft an der Nordpromenade und lief auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Er gab an, dass sich aus Richtung Kreisverkehr Nordpromenade/Brückstraße ein Pkw näherte. Daraufhin habe er versucht, seinen Lauf zu verlangsamen, rutschte aber aus und fiel auf die Fahrbahn. Dabei sei er mit dem Kopf auf den Boden und gegen den Pkw geprallt. Der unbekannte Fahrer habe nach dem Unfall jedoch nicht angehalten, sondern wäre in Richtung Westpromenade davon gefahren. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Wagen gehandelt haben. Der Fahrer hatte schwarze Haare und eine dunkle Hautfarbe. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, unter Telefon 02452 920 0, zu melden.

