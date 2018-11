POL-HS: Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Erkelenz (ots) - Am Mittwoch (21. November) ereignete sich gegen 21 Uhr auf der Kreuzung Am Schneller/Graf-Reinald-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 22-jähriger Mann aus Erkelenz fuhr mit seinem Pkw Honda auf der Straße Am Schneller in Richtung Goswinstraße. Im vor genannten Kreuzungsbereich bemerkte er den Pkw VW eines 27-jährigen Mannes aus Erkelenz, der die Graf-Reinald-Straße aus Richtung aus Richtung Tenholter Straße befuhr, zu spät. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Wagen. Dabei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

