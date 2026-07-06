Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnmobil in Brand geraten

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Sonntag, 5. Juli, geriet gegen 0.30 Uhr ein Wohnmobil in der Laakerholzstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den brennenden Capron vollständig. Ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Anhänger geriet ebenfalls teilweise in Brand. Auch diesen löschte die Feuerwehr.

Es kam keine Person zu Schaden. Der Gesamtschaden wird auf über 60.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brand oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (rv)

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