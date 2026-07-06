Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi A4 beschädigt

Hamm-Herringen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Sonntag, 28. Juni, 19.30 Uhr bis Samstag, 4. Juli, 7.30 Uhr einen geparkten Audi A4 auf dem Parkplatz eines Baumarkts an der Dortmunder Straße. Der Pkw wies diverse Schäden an der Front auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

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