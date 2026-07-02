Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der Sternstraße

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Sternstraße wurden am Mittwoch, 1. Juli, eine 29-jährige VW-Fahrerin und eine 21-jährige Citroën-Fahrerin leicht verletzt.

Die beiden Frauen befuhren gegen 16.10 Uhr die Sternstraße auf dem rechten Fahrstreifen in nördliche Richtung. Aufgrund einer Baustelle wechselte ein 43-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem MAN von dem linken auf den rechten Fahrstreifen.

Nachdem er sein Fahrzeug beschleunigt hatte, kam es zum Zusammenstoß mit dem VW der 29-Jährigen, welcher wiederum auf den Citroën der 21-Jährigen aufgeschoben wurde.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro.

Infolge des Zusammenstoßes verletzten sich beide Frauen aus Hamm leicht. Sie wurden mit einem Rettungswagen in Hammer Krankenhäuser gebracht, welche sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. (rv)

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