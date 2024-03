POL-HAM: Frau nach Unfall leicht verletzt - Lipperandstraße teilweise gesperrt

Hamm - Uentrop (ots) - Am Dienstag, 12. März, wurde in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 16.45 Uhr ein weißer Mercedes Sprinter in der Straße Birkenfeld von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der weiße Kleintransporter stand geparkt an einer Mauer, seine rechte Seite wurde zerkratzt, ebenso sein rechter Außenspiegel. ...

