POL-HAM: Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer

Hamm-Rhynern (ots) - Zwischen Freitag, 1. Dezember, 16 Uhr, und Montag, 4. Dezember, 8.45 Uhr, gelangten ein oder mehrere Täter gewaltsam in eine Praxis im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Menzelstraße. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf nahmen Bargeld aus einer Geldkassette mit, die in einem Behandlungsraum deponiert war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu ...

mehr