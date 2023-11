Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sicherheit auf dem Hammer Weihnachtsmarkt - Tipps gegen Taschendiebstahl

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 27. November, beginnt der Hammer Weihnachtsmarkt an der Pauluskirche.

Den nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden liegen aktuell keine Erkenntnisse aus den unterschiedlichen Phänomenbereichen der Politisch motivierten Kriminalität vor, aus denen sich eine konkrete Gefährdung für Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Advents- und Weihnachtszeit ableiten lässt.

Eine verstärkte Präsenz der Hammer Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes im Rahmen der SiKo-Streifen trägt zur Sicherheit bei.

Die Einsatzkräfte sind auf dem Weihnachtsmarkt gerne für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar.

In Gefahrensituationen oder wenn Straftaten beobachtet werden, sollte immer sofort der Notruf 110 der Polizei gewählt werden.

Bürger können mit sicherheitsbewusstem Verhalten einen eigenen Beitrag zu ihrer Sicherheit leisten. Überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen und Gedränge herrscht, finden Taschendiebe ihre Opfer. Die Trickdiebe gehen oft arbeitsteilig vor, die Opfer werden abgelenkt und währenddessen die Geldbörse oder das Handy gestohlen.

Zum Schutz vor Taschendieben bewahren Sie Ihre Wertsachen sicher auf: Tragen Sie Geldbeutel, Smartphone etc. möglichst in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder dicht am Körper.

Weniger ist mehr: Nehmen Sie nur so viel Geld und Zahlungskarten mit wie nötig. Seien Sie wachsam: Insbesondere, wenn Sie von Unbekannten angesprochen, abgelenkt oder angerempelt werden.

Halten Sie Ihre PIN geheim: Lernen Sie Ihre Geheimzahl für Zahlungskarten auswendig, teilen Sie diese niemandem mit und verdecken Sie die Eingabe an Geldautomaten oder elektronischen Kassen immer.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Die Polizei Hamm wünscht allen Besucherinnen und Besuchern des Weihnachtsmarktes eine schöne und sichere Vorweihnachtszeit.(hei)

