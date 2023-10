Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: LKW gerät in den Gegenverkehr, ein Leichtverletzter bei Zusammenstoß mit Pkw

Hamm (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignete sich am Freitag, 20. Oktober, 17.00 Uhr auf der Hafenstraße. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 63jähriger LKW-Fahrer vom Fahrbahnrand aus anzufahren. Er wollte hierbei in Richtung Westen seine Fahrt beginnen. Beim Anfahren geriet er mit seinem LKW, DAF in den Gegenverkehr. Ein hier fahrender 20jähriger aus Hamm konnte einem Zusammenstoß trotz eingeleiteter Bremsung nicht vermeiden. Der 20jährige befuhr die Hafenstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Seat des 20jährigen auf den Parkstreifen geschleudert, wo es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Anhänger kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, der 20jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch die Feuerwehr einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung verlassen. Eine Sicherheitsleistung beim LKW-Fahrer wurde erhoben. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hafenstraße gesperrt. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell