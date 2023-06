Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 24. Juni, an der Kreuzung Zollstraße / Dolberger Straße / Lippestraße wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 11.55 Uhr befuhr eine 45-jährige Seat-Fahrerin mit ihrem Pkw die Zollstraße in nördliche Richtung und beabsichtigte, an der Kreuzung nach links in die Lippestraße einzubiegen. Eine 52-jährige Skoda-Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Dolberger Straße in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich geradeaus zu passieren. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 52-Jährige sowie ihr 64-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 12000 Euro.(mw)

