POL-HAM: Oberkörperfreier Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Hamm-Uentrop (ots) - Ein Unbekannter ist Dienstagnacht, 19. Juli, 00.56 Uhr, in ein Reise- und Lottobüro am Alten Uentroper Weg eingebrochen. Er warf eine Fensterscheibe ein und durchsuchte die Räume. Ein Zeuge bemerkte den Einbrecher und alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später vor Ort eintrafen, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Westen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, ...

