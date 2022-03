POL-E: Essen: 14-jährige Susan-Katrin B. vermisst - FOTOFAHNDUNG - Polizei bittet um Mithilfe

Berlin (ots) - Die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse weitet ihr Engagement in der Ukraine-Krise aus: Neben der Eröffnung eines Notfallkrankenhauses in der Ukraine und einer Gesundheitsstation für durchreisende Flüchtlinge an einem Bahnhof in Lwiw unterstützt der Berliner Verein auch ankommende Flüchtlinge in Deutschland. Kirchengemeinden, die ...

mehr