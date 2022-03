POL-E: Essen: Mann niedergeschlagen und ausgeraubt - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45149 E-Haarzopf: Gegen 15 Uhr des gestrigen Tages (19. März 2022) lieferte ein 22-jähriger Mann Getränke in der Straße "Am Streifen" aus. Als er zu seinem Lieferwagen zurückkehrte und gerade eingestiegen war, trat ein unbekannter Mann an das Fahrzeug, riss die Tür auf und schlug mit einem Gegenstand gegen das Auto. Danach richtete der Unbekannte ...

