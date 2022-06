POL-HAM: Betrunkener hantiert mit Gaspistole in der Innenstadt

Hamm-Pelkum (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Dienstag, 28. Juni, zwischen 11 Uhr und 16.30 Uhr, einen an der Robertstraße geparkten Peugeot. Das Auto stand auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses und hat Schäden und Lackkratzer am Heck. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der 02381/ 916-2160 oder per Mail an die hinweise.hamm@polizei.nrw.de ...

