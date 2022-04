Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autokauf aus Schweden läuft schief

Hamm-Mitte (ots)

Ein 41-jähriger Hammer hat über ein Verkaufsangebot im Internet am 1. März einen Audi erworben - das Auto wurde jedoch nie geliefert.

Der Hammer stieß in den sozialen Medien auf das Verkaufsinserat. Mit dem Verkäufer des Audi stand das Opfer anschließend per Chatnachrichten in Kontakt. Dabei erfuhr er, dass das Fahrzeug in Schweden stehen soll und der Verkauf online - also ohne das Auto persönlich in Augenschein genommen zu haben - abgewickelt wird.

Der Hammer überwies daraufhin eine vierstellige Summe auf ein Konto des Verkäufers - das Fahrzeug wurde aber bis heute nicht geliefert.

Nun erstattete der Hammer eine Anzeige wegen Betrug. (mm)

