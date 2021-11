Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Pedelecs gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Milse - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 12.11.2021, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Holzhütte in der Hebridenstraße, in Höhe Murmelweg, und entwendeten zwei Pedelecs.

Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich um ein Touring Hybrid One 500 und um ein Touring Hybrid Ode 500 Wave. Beide Räder sind von der Marke Cube und haben eine grau-schwarze Lackierung.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter ein Fahrzeug für den Transport der Pedelecs genutzt haben.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 00:00 Uhr und 12:15 Uhr am Freitag.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

