POL-HAM: Versammlung in der Innenstadt

Hamm-Mitte (ots) - Der Szenetreff am Nordring stand am Mittwoch, 16. März, im Fokus der Hammer Polizei. Die Einsatzkräfte überprüften ab 14.30 Uhr in einer schlagartig durchgeführten Kontrollaktion die anwesenden Personen des Szenetreffs. Die Bilanz: 32 überprüfte Personen, der Abgleich von Rahmennummern mehrerer Fahrräder und die Festnahme eines 45-Jährigen aufgrund eines offenen Haftbefehls. Bereits am ...

