Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldet Polizei betrunkenen Autofahrer

Hamm-Pelkum / Bönen (ots)

Ein aufmerksamer Autofahrer informierte am Dienstag, 8. März, gegen 13.30 Uhr, die Polizei Hamm über einen Audifahrer, der vor ihm auf dem Hellweg in auffälligen Schlangenlinien fuhr.

Seine Fahrt ging in diesen Schlangenlinien mit teilweise deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter über den Hellweg, die Unnaer Straße und endete auf einem Firmengelände an der Edisonstraße in Bönen.

Eine Pelkumer Bezirksdienstbeamtin befand sich mit ihrem Streifenwagen ganz in der Nähe und konnte zu dem Audifahrer aufschließen, der seine Fahrt auf dem Firmengelände beendete und parkte.

Schnell stellte sich heraus: der Fahrer, ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in Hamm, war stark alkoholisiert und kaum in der Lage, aus seinem Fahrzeug auszusteigen. Ein weiteres Streifenteam brachte den Mann für eine Blutprobe zur Polizeiwache an die Hohe Straße. Einen Führerschein konnte die Bezirksdienstbeamtin nicht sicherstellen - der 50-Jährige besaß gar keine Fahrerlaubnis.(hei)

