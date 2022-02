Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorläufige Bilanz der Polizei Hamm zum Sturmgeschehen am Mittwoch und Donnerstag

Hamm (ots)

Von Mittwochabend, 16. Februar, 22 Uhr, bis Donnerstagmittag, 17. Februar, 13 Uhr, kam es zu insgesamt 56 sturmbedingten Einsätzen der Polizei Hamm.

Vielfach wurden die Streifenwagenbesatzungen zu Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume, abgeknickte Äste oder umgekippte Verkehrszeichen und Baustellenabsperrungen entsandt. Zudem sperrten die polizeilichen Einsatzkräfte kurzfristig Straßen für die Arbeiten der Gefahrenbeseitigungen der Feuerwehr. Herabgefallene Dachziegel und Äste beschädigten zudem im Stadtgebiet an verschiedenen Straßen mehrere geparkte Autos.

Auf der Horster Straße in Höhe der Straße Am Eversbach wurde ein Lkw-Fahrer leicht verletzt, als ein umgestürzter Baum gegen 3.45 Uhr auf sein Fahrzeug fiel. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus. Im Laufe des Vormittags mussten im Bereich der Horster Straße mehrere sturmgeschädigte Bäume gefällt werden. Die Sperrung des betroffenen Bereichs konnte daher erst gegen Mittag aufgehoben werden.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 7 Uhr auf der Gobel-von-Drechen-Straße. Hier verlor ein 39-jähriger VW-Fahrer aus Werl aufgrund einer Windböe die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt, benötigte aber keinen Rettungswagen.

Die Gesamthöhe der durch den Sturm verursachten Sachschäden kann noch nicht beziffert werden.

Auch wenn sich der Sturm seit den Mittagsstunden beruhigt hat, sind weitere Sturmböen am Freitag zu erwarten. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger daher um Beachtung der folgenden Hinweise:

Rechnen Sie vermehrt mit Gegenständen und Ästen auf der Fahrbahn. Fahren Sie defensiv und konzentriert. Seien Sie auch als Fußgänger oder Radfahrer besonders umsichtig. Meiden Sie unbedingt waldreiche Gebiete und baumreiche Strecken. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an - Achtung vor Aquaplaning! Seien Sie besonders vorsichtig beim Überholen von Lkw und Bussen. Stellen Sie Ihr Fahrzeug sicher und vorausschauend ab. Nutzen Sie den Notruf nicht für allgemeine Fragen zur Wetterlage. Aktuelle Informationen erhalten Sie über die Warn-App Nina oder die App WarnWetter des DWD.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell