POL-MA: B39, Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr

B39, Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Donnerstagabend kurz nach 17 Uhr fuhr eine 24-jährige Frau mit ihrem Fiat auf der B39 von Mühlhausen in Richtung Rauenberg. Als die Fahrerin von der B39 auf die K4169 abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden Opel und stieß mit diesem frontal zusammen. Sowohl die 24-jährige Frau, als auch der 56-jährige Opel-Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Gesamtschaden liegt bei 18.000 Euro. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Zwischen 17 und 19 Uhr kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

