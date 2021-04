Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld/Sibbesse Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hildesheim (ots)

Alfeld/Sibbesse

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag, 28.04.2021, gegen 16.30 Uhr, auf der Landstraße 485 zwischen Sibbesse und Alfeld. Eine Gruppe, bestehend aus 4 Kradfahrern, befuhr die L 485 aus Richtung Sibbesse kommend in Richtung Alfeld. An der Unfallstelle beabsichtigte der vorderste der 4 Kradfahrer, ein 20-jähriger aus Uetze, einen an der Steigungssstrecke langsam fahrenden LKW zu überholen und scherte nach links aus. Dabei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 54-jährigen Hildesheimers, der mit seinem Fahrzeug die Landstraße in Richtung Sibbesse befuhr. Der Kradfahrer stieß frontal mit dem PKW zusammen und wurde anschließend in den Seitenraum geschleudert. Durch den Zusammenstoß wurde der 20-jährige schwer verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort mit dem angeforderten Rettungshubschrauber Christoph 30 in eine Klinik nach Wolfenbüttel geflogen. Das Krad des jungen Mannes wurde total beschädigt. An dem PKW des Hildesheimers entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden an den Fahrzeugen bei ca. 24.000,- Euro liegen. Die L 485 über Wernershöhe war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Spurensicherung bis 20.10 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet. Neben einem RTW und einem Notarztfahrzeug waren 4 Funkstreifenwagen der Polizei Alfeld und Hildesheim eingesetzt. Auslaufende Flüssigkeiten der verunfallten Fahrzeuge wurden durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei Gronau beseitigt./tsc

