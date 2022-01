Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf der Werler Straße - Polizei sucht Hinweise und Zeugen

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 24.01.2022, um 22:39 Uhr wurde ein 29-Jähriger auf der Werler Straße in Höhe eines Tabakwarenshops seiner Bluetooth Kopfhörer beraubt. Der Fußgänger befand sich auf dem Heimweg, als er unvermittelt auf den Hinterkopf geschlagen wurde. Die Kopfhörer wurden ihm vom Kopf gerissen. Bei dem Räuber handelte es sich um einen Fahrradfahrer, der dem Mann bereits kurz zuvor auf der Werler Straße aufgefallen war. Der Radfahrer flüchtete Richtung Amtsgericht. Die Fahndung durch die Polizei verlief bis jetzt erfolglos. Der Räuber soll männlich, ca. 1,70 m - 1,80m groß und ca. 30 Jahre alt sein. Zudem soll er korpulent und mit einer schwarzen Jogginghose sowie einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet gewesen sein und eine weiße FFP2 Maske getragen haben. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Unisexmodell, an dem zwei Satteltaschen befestigt waren. (kap)

Hinweise an die Polizei unter

Telefon: 02381 916-1006 oder E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de https://hamm.polizei.nrw/ .

