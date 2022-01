Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Am Montag, 24. Januar, gegen 19:13 Uhr, kam es an der Einmündung Große Werlstraße / Kamener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Eine 35-Jährige befuhr mit ihrem PKW Ford Kuga die Große Werlstraße in nördliche Richtung. In Höhe des Einmündungsbereiches zur Kamener Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem 59-Jährigen, der die Kamener Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Der Radfahrer musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.(kap)

