Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahmen nach gewerbsmäßigem Kokain-Handel

Hamm (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen der Hammer Polizei wurden am Dienstag, 25. Mai, insgesamt sechs Personen festgenommen. Fünf Männer (31, 26, 23, 22 und 20 Jahre) und eine 29-jährige Frau stehen in Verdacht, gewerbsmäßig Handel mit Kokain in nicht geringen Mengen betrieben zu haben. Die Ermittler durchsuchten daher mehrere Wohnungen im Hammer Norden.

Insgesamt wurden - neben dealertypischen Utensilien - Betäubungsmittel mit einem Marktwert von etwa 20.000 Euro aufgefunden und beschlagnahmt. Darüber hinaus stellten die Beamten Bargeld, einen Teleskopschlagstock sowie ein Messer sicher.

Drei der Männer (31, 26 und 23 Jahre) wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der jeweils Untersuchungshaftbefehle erließ. Die 29-Jährige sowie die 20 und 22 Jahre alten Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Geruch von Marihuana führte die Polizisten während ihrer Durchsuchungen zu einer weiteren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dessen 33-jähriger Bewohner stand ursprünglich gar nicht im Fokus der Ermittler. Nachdem das Amtsgericht Hamm auf Antrag der Staatsanwaltschaft auch hier eine Durchsuchung anordnete, fanden die Einsatzkräfte in einer Nische der Wohnung ein Indoor-Gewächshaus mit mehreren, jungen Marihuanapflanzen.

Zuvor zeigte sich der 33-Jährige aggressiv, leistete aktiv Widerstand und wollte den Beamten den Zutritt verwehren. Er wurde gefesselt, in das Polizeigewahrsam gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell