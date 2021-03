Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kabelbrand im Autohaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (31. März) kam es in einem Autohaus auf der Hammer Straße zu einem Kabelbrand. Gegen 4 Uhr ging ein Schaltschrank in der dortigen Werkstatt aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen auf. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, wodurch ein Brandalarm ausgelöst wurde. Mitarbeiter der Stadtwerke schalteten nach Beendigung der Löscharbeiten den Strom in dem betroffenen Areal aus. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Hüserstraße gesperrt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.(es)

