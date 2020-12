Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-UentropHamm-Uentrop (ots)

Schwer verletzt wurde ein 84-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf dem Alten Uentroper Weg am Samstag, 5. Dezember. Gegen 12.10 Uhr befuhr eine 56-jährige Corsa-Fahrerin auf dem Alten Uentroper Weg in Fahrtrichtung Westen, als der 84-jährige Fußgänger die Fahrbahn in Richtung Oil-Tankstelle überquerte. Der Corsa stieß gegen den Fußgänger, der stürzte. Der 84-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Die Fahrbahn wurde für ungefähr 45 Minuten gesperrt. Es entstand Sachschaden von 1300 Euro. (kt)

