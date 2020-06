POL-LB: Hessigheim: Unfallflucht; Tamm: Winterkompletträder gestohlen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Hessigheim: Unfallflucht

Am Montag ereignete sich im Kernerweg in Hessigheim eine Unfallflucht, zu der der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/40508-0, noch Zeugen sucht. Zwischen 10.00 Uhr und 15.30 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen VW, der am Straßenrand abgestellt war. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen. Möglicherweise handelt es sich bei dem Unfallverursacher um einen Fahrradfahrer.

Tamm: Winterkompletträder gestohlen

Zwischen Montag 19.00 Uhr und Dienstag 07.00 Uhr suchte ein noch unbekannter Täter eine Gemeinschaftstiefgarage im Brucknerweg in Tamm heim. Im Innern der Garage machte sich der Täter an vier Winterrädern zu schaffen, die auf einem Felgenbaum auf einem der Stellplätze lagerten, und stahl diese. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 1.200 Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen.

