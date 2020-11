Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch ohne Beute

Hamm-PelkumHamm-Pelkum (ots)

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Elisabeth-Schiemann-Straße brachen Unbekannte in der Zeit von Donnerstag, 5. November, 21 Uhr auf Freitag, 6. November, 1 Uhr, ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstür und gelangten so in die Wohnräume. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet. Die Spurensicherung erschien vor Ort. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

