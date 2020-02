Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei nimmt zwei aggressive Männer auf dem Santa-Monica-Platz in Gewahrsam

Hamm-Mitte (ots)

Ein 25-Jähriger aus Hamm wurde am Sonntag, 9. Februar, auf der Südstraße Opfer einer Körperverletzung. Gegen 0.45 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie eine männliche Person ein Lokal auf der Südstraße verließ, gezielt auf der Straße auf den 25-Jährigen zuging und ihn unvermittelt mit der Faust in das Gesicht schlug. Zeugen übernahmen die Erstversorgung des Opfers, das anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der tatverdächtige Schläger konnte kurze Zeit darauf von Polizeibeamten auf dem Beifahrersitz eines Autos auf dem Santa-Monica-Platz entdeckt werden. Hier wechselte er gerade seine Oberbekleidung. Als die Personalien des Tatverdächtigen festgestellt werden sollten, verhielt dieser sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv. Bei der folgenden Ingewahrsamnahme wehrte sich der 31-jährige Mann aus Hamm, so dass die Polizisten Pfefferspray einsetzen mussten.

Eine weitere Person, die im Fond des gleichen Pkw saß, verhielt sich ebenfalls aggressiv und störte erheblich die polizeiliche Maßnahme. Bei dieser Person handelte es sich um einen 30-jährigen Mann, der den 31-Jährigen befreien und dessen Ingewahrsamnahme verhindern wollte.

Beide Männer konnten schließlich überwältigt und von den Beamten in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Gefangenenbefreiung.

Bei der Festnahme verletzte sich ein 25-jähriger Polizeibeamter, der stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde.(hei)

