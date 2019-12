Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Grundschule

Hamm-Uentrop (ots)

Am Montagmorgen, 30. Dezember, wurde gegen 1.15 Uhr ein Einbruchalarm an der Kettlerschule an der Heithofer Allee ausgelöst. An Eingangstüren konnten Hebelmarken festgestellt werden. In die Schule gelangten die unbekannten Täter anscheinend nicht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

