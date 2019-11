Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Freitag, 22.11.2019, 17.30 Uhr und Samstag, 23.11.2019, 11 Uhr in ein Mehrfamilienhaus auf der Alten Soester Straße einzubrechen. Sie hebelten an der Haupteingangstür und auf der gegenüberliegenden Gebäudeseite an mehreren Fenstern sowie an einer Terrassentür. Die Täter drangen aus noch unbekannten Gründen nicht in die Wohnung ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (be)

