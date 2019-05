Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 34-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 28. Mai, gegen 18.15 Uhr auf der Radbodstraße. Der Radfahrer befuhr mit seinem Fahrrad die Radbodstraße in Fahrtrichtung Süden. Ein 39-jähriger Hondafahrer befuhr die Teutonenstraße in Richtung Radbodstraße und wollte an der Einmündung, nach rechts auf die Radbodstraße abbiegen. Er kollidierte mit dem Radfahrer. Der 34-Jährige klagte über Schmerzen und will selbstständig einen Arzt aufsuchen. Von dem 39-Jährigen wurde eine Sicherheitsleistung genommen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Es entstand geringer Sachschaden. (kt)

