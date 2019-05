Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Haftbefehl vollstreckt

Hamm-Mitte (ots)

Die Hammer Polizei nahm am Dienstagmittag, 28. Mai, gegen 12.45 Uhr, bei einer Kontrolle in der Tiefgarage am Chattanoogaplatz einen 49-Jährigen fest. Gegen den Mann ohne festen Wohnsitz bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Er wurde zunächst zur Polizeiwache gebracht. Da der Gesuchte die ersatzweise geforderte Geldstrafe in Höhe von 800 Euro nicht bezahlen konnte, muss er seine Strafe jetzt in einer Justizvollzugsanstalt absitzen. (cg)

