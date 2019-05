Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Randalierer zersticht Reifen und zerkratzt Lack

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 36-jähriger Hammer hat am frühen Sonntagmorgen, 19. Mai, gegen 0.30 Uhr, auf der Straße An der Dorfeiche an sechs Autos die Reifen zerstochen und Lack zerkratzt. Dabei entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 2200 Euro. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten leiteten gegen den Randalierer, der sich zum Motiv nicht äußern wollte, ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. (cg)

