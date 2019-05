Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen

B192 Sietow (ots)

Am 13.05.2019 gegen 11:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 192 in der Ortslage Sietow ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen.

Derzeit finden in Sietow auf der B192 in Fahrtrichtung Waren Baumfällarbeiten statt, weshalb eine mobile Ampelanlage aufgestellt wurde. An dieser Ampel warteten in Fahrtrichtung Waren drei PKW. Der 68-jährige Fahrer eines VW Passat übersah die wartenden Pkw und fuhr auf das letzte Fahrzeug einer 20-jährigen Frau auf. Deren PKW Citroen wurde durch den Anstoß auf das Fahrzeug einer 19- Jährigen aufgeschoben und dieses stieß gegen den Pkw eines 53 jährigen Mannes. Bei dem Verkehrsunfall wurden die 20- jährige Frau und deren Beifahrerin leicht verletzt. In deren Fahrzeug befanden sich außerdem zwei Kleinkinder, die zum Glück unverletzt blieben. Die beiden leichtverletzten Frauen wurden in Begleitung ihrer Kinder durch den Rettungsdienst ins Klinikum nach Waren gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20 000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für eine Stunde halbseitig gesperrt und der Verkehr reguliert werden.

Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell