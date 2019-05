Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter Diebstahl eines Transporter Opel Movano in Waren

Waren (ots)

In der Zeit vom 17.04.2019 bis 10.05.2019 kam es im Gewerbegebiet Ost in Waren Müritz, in der Siegfried-Marcus-Straße zu einem versuchten Diebstahl eines Transporters der Marke Opel Movano vom Gelände eines Autohauses.

Das besagte Fahrzeug stand im genannten Tatzeitraum auf einer Freifläche zwischen dem Autohaus und der Bundesstraße 192. Aufgrund von Mäharbeiten wurde das Fahrzeug am 10.05.2019 umgesetzt. Hierbei fielen einem Mitarbeiter Beschädigungen am Schloss der Fahrertür und am Zündschloss auf, die darauf schließen ließen, dass unbekannte Täter versucht hatten den Transporter zu entwenden. Der entstandene Schaden am Fahrzeug beträgt ca. 350,-EUR.

Die Kriminalpolizei in Waren hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Gewerbegebiet Ost, insbesondere im Bereich Siegfried-Marcus-Straße bemerkt hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991-176 0 zu melden.

