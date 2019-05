Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Brennender Sperrmüllhaufen in Waren

Waren (ots)

Am 10.05.2019 gegen 02:20 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über den Brand eines Sperrmüllhaufens im Birkenweg in Waren informiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Brand. Nach den bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter einen Sperrmüllhaufen, der in unmittelbarer Nähe zu einem dortigen Mehrfamilienhaus abgelegt war, auf unbekannte Weise in Brand gesetzt. Die Flammen griffen in der weiteren Folge auf einen benachbarten umzäunten Containerplatz über, sodass zudem auch zwei Papiercontainer in Brand gerieten.

Durch die entstandene Hitzeentwicklung kam es in einer Erdgeschosswohnung des angrenzenden Mehrfamilienhauses zu einem Riss einer doppelverglasten Wohnzimmerscheibe. Die beschädigte Scheibe hat die Maße 120x60cm. Ein Übergreifen der Flammen auf das Mehrfamilienhaus konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waren verhindert werden. Eine Evakuierung der Anwohner war nicht erforderlich. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch den Brand ist ein Gesamtschaden von ca. 1.200EUR entstanden.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991 - 1760 zu melden.

