Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrssünder erwischt

Hamm (ots)

Zwischen Freitag und Sonntag erwischte die Polizei Hamm gleich mehrere Verkehrssünder. Unter Alkoholeinfluss verursachte am Samstag, 18. Mai, gegen 2.55 Uhr, ein 23-jährier Toyota-Fahrer einen Verkehrsunfall auf dem Ammerweg. Gegen 3 Uhr beschädigte er einen Audi, der am Fahrbahnrand geparkt war. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 12000 Euro. Auf der Wache musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Auf der Marker Allee erwischten die Beamtenin der Zeit zwischen Freitag, 17. Mai, 23.15 Uhr und Samstag, 18. Mai, 1.30 Uhr, gleich vier Verkehrssünder. Ein 30-jähriger Ford-Fahrer war unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs. Auch bei einem 21-jährigen BMW-Fahrer war der Drogenvortest positiv. Unter Alkoholeinfluss war ein 54-jähriger Skoda- Fahrer unterwegs. Er musste zur Blutprobe auch noch seinen Führerschein auf der Wache abgeben. Eine 23-Jährige war mit ihrem Fahrrad alkoholisiert auf der Marker Allee unterwegs. Die Hammerin fiel der Polizei auf, da sie Schlangenlinien fuhr. Auch ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Besonders uneinsichtig zeigte sich eine 51-jährige Seat-Fahrerin. Am Samstag, 18. Mai, gegen 0.20 Uhr, wurde sie auf dem Caldenhofer Weg angehalten. Nachdem ein Alkoholtest positiv verlief, musste sie auf der Wache eine Blutprobe und ihren Führerschein abgegeben. Das hielt sie jedoch nicht davon ab sich wieder hinters Steuer zu setzen. Gegen 2.30 Uhr fiel sie auf der Von-Thünen-Straße auf und musste eine zweite Blutprobe abgeben. Unter Drogeneinfluss war auch ein 24-jähriger Golf-Fahrer unterwegs. Er wurde am Samstag, 18. Mai, gegen 16 Uhr, auf der Dortmunder Straße kontrolliert. Auf der Wache musste er eine Blutprobe abgeben. Das gleiche Schicksal ereilte einen 32-Jährigen aus Welver. Er wurde gegen 18 Uhr auf der Radbodstraße angehalten. Am Sonntagmorgen (19.05.2019) wurde gegen 10.30 Uhr ein Audi-Fahrer auf dem Nordenheideweg kontrolliert. Bei dem 63-jährigen Fahrer war ein Drogenvortest positiv. Auch er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.(jb)

