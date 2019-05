Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Kellereinbruch Hausbewohner angegriffen

Hamm-Uentrop (ots)

Am Sonntagabend (19. Mai) kam es im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf dem Sankt-Georg-Platz zu mehreren Kelleraufbrüchen und einem anschließenden gewalttätigen Aufeinandertreffen mit den Geschädigten. Hierbei wurden zwei Hausbewohner leicht verletzt. Gegen 19.25 Uhr überraschten zwei 49- und 56-jährige Anlieger ein fremdes Männerduo in der Kelleretage des Wohnobjektes. Unvermittelt wurden die Bewohner von den Unbekannten mit Schlägen und Tritten traktiert, wobei die 56-Jährige zu Fall kam. Sie wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die beiden Aggressoren flüchteten aus dem Haus in Richtung Osten. Im Nachgang der Tat stellten die Bewohner insgesamt drei Kellereinbrüche fest. Es wurde unter anderem Werkzeug und zwei Fahrräder entwendet. Ein Teil der Beute konnte im Rahmen von Ermittlungen im Umfeld des Tatortes bereits wieder aufgefunden werden. Die beiden Tatverdächtigen sind etwa 20 und 55 Jahre alt. Beide Personen haben eine kräftige Statur, dunkle kurze Haare und sind etwa 175 Zentimeter groß. Der jüngere der beiden trug eine Dreiviertelhose und ein T-Shirt in auffällig gelbem Türkis. Die ältere Person war bekleidet mit eine dunklen Hose sowie einer olivfarbenen Jacke mit Camouflagekapuze. Dringend benötigte Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell