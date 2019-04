Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwer Verletzte Seniorin nach Defekt an Heizungsanlage

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts an einem Heizungsthermostats musste am Samstagnachmittag (13. April), gegen 16.30 Uhr, die Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus auf der Römerstraße ausrücken. Da die Isolierung der Heizung aufgrund des Schadens verschmorte, kam es zu einer nicht unerheblichen Rauchentwicklung in dem Gebäude. Infolge der Raucheinwirkung musste die 85-jährige Eigentümerin des Hauses sowie ihre 55-jährige Tochter mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert werden. Die Seniorin verblieb dort stationär. Es entstand lediglich geringer Sachschaden in dem Gebäude. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. (es)

