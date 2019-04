Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dreister Ladendieb nach drei Taten festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

In drei Geschäften in der Hammer Innenstadt, darunter einem Optiker, ist es am Samstagnachmittag (13. April) im Zeitraum von 16 bis 18 Uhr zu Ladendiebstählen in nicht unerheblichem Umfang durch ein und denselben Täter gekommen. Dem Langfinger gelang es zwar, nach den ersten beiden Taten zu flüchten, beim dritten Mal allerdings konnten eingesetzte Polizeibeamte den 47-Jährigen aus Hamm beim Aussteigen aus einem Linienbus in Empfang nehmen. Anschließend wurde er vorläufig festgenommen. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls rechnen.(es)

