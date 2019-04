Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Am Samstagmorgen (13. April), gegen 11.45 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Maximilianstraße / Ammerweg ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Pedelecfahrerin. Die 59-jährige Zweiradfahrerin aus Hamm befuhr zu diesem Zeitpunkt die Maximilianstraße in Richtung Alter Uentroper Weg. Gleichzeitig näherte sich eine aus Hamm stammende, 79-jährige Opelfahrerin auf dem Ammerweg, den sie in Richtung Papenweg befuhr. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßenzüge kam es zum Zusammenstoß des Elektrofahrrads und dem Meriva. Die 59-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und später durch einen Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus verbracht. Hier verblieb sie zur weiteren Behandlung stationär. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 2500 Euro taxiert.(es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell