POL-HAM: Einbruch in Sauna-Betrieb

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte brachen am Freitag, 6. Juli, in einen Sauna-Betrieb an der Friedensstraße ein. Zwischen 3 Uhr und 15 Uhr hebelten sie eine Seitentür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort entwendeten sie eine Gewehrnachbildung und beschädigten die Einrichtung. Sie schlitzten Sofas auf, besprühten Wände und Spiegel mit Farbe und zerstörten mehrere Fernseher. Außerdem wurde ein Waschbecken derart beschädigt, dass Wasser austrat und in mehrere Räume lief. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

