POL-HAM: Zwei Verletzte nach Unfall mit Gasflasche

Hamm-Uentrop (ots) - Glück im Unglück hatten zwei Hammer am Samstag, 7. Juli, bei einem Unfall mit einer Gasflasche. Gegen 17.10 Uhr wollte ein 50-Jähriger in seinem Garten an der Soester Straße mit einer Lötlampe arbeiten. Der Mann stürzte und ließ dabei die Lötlampe zu Boden fallen. Dadurch wurde der Gasschlauch zum Schmelzen gebracht. Eine Stichflamme setzte daraufhin Holzpaletten und Gras in Brand. Ein 39-Jähriger kam dem Mann zu Hilfe und löschte den Brand. Der Helfer schloss die heiße Gasflasche und warf sie zum Abkühlen in einen nahegelegen Bach. Der 50-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der 39-Jährige leicht. (ba)

