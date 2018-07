POL-HAM: 12-Jähriger bei versuchtem Raub leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots) - Leicht verletzt wurde am Sonntag, 8. Juli, gegen 17.00 Uhr bei einem versuchten Raub ein 12-Jähriger im Park zwischen Zechenweg und Dortmunder Straße. Drei Jugendliche forderten zunächst unter Androhung von Gewalt Geld von dem Jungen. Als er kein Geld geben konnte, wurde er von einem Jugendlichen zweimal in das Gesicht geschlagen. Zudem wurde sein Fahrrad in den Herringer Bach geworfen. Die Täter sind zirka 16 bis 17 Jahre alt, haben schwarze Haare und südländisches Aussehen. Eine Fahndung nach den Jugendlichen verlief negativ. Hinweise auf die Räuber nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

